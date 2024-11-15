تنفيذًا لـ"بداية".. "بداية نوعية للإفادة المجتمعية" ورش عمل لجامعة أسيوط بالمدارس

تواصل جامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة؛ تنفيذ أنشطة، وقوافل، وندوات، وورش عمل فنية؛ بمدارس أسيوط، في إطار حرص إدارة الجامعة على تنفيذ المبادرة الرئاسية "بداية جديدة؛ لبناء الإنسان"؛ لتعزيز دور الفن في بناء الإنسان، وتشجيع التعاون المجتمعي، والعمل التطوعي بين أفراد المجتمع الجامعي.

وأطلقت كلية التربية النوعية؛ سلسلة من الورش الفنية بعنوان: "بداية نوعية؛ للإفادة المجتمعية" بمدرستي دير بصرة الجديدة لتعليم الفتيات الفصل الواحد، ومدرسة بني مر الإعدادية بنات، وذلك بالتعاون مع إدارة الفتح التعليمية، وإدارة تكافؤ الفرص بمديرية التربية والتعليم؛ تحت إشراف: الدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة ياسمين الكحكي القائم بعمل عميد الكلية، والدكتور أشرف محمد عبد الودود مدير إدارة تكافؤ الفرص، وحقوق الإنسان بمديرية التربية والتعليم.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي؛ أهمية الأنشطة، والقوافل، والورش الفنية، والندوات، التي تُنظمها كلية التربية النوعية؛ لتنمية قدرات، ومهارات طلاب المدارس، واكتشاف مواهبهم، والعمل على صقلها، لافتاً: أن الجامعة تحرص على تعزيز أوجه التعاون مع المؤسسات التعليمية المختلفة؛ تنفيذًا للمبادرة الرئاسية "بداية" التي ترتكز على خلق أجيال قادرة على الابداع، والابتكار، وتحقيق رؤية مصر المستدامة 2030.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمود عبدالعليم؛ إن الورش الفنية الأولى؛ كانت بمدرسة دير بصرة الجديدة لتعليم الفتيات الفصل الواحد؛ حيث تم عمل مجموعة من الورش في تخصصات كلية التربية النوعية المختلفة، وهي ورشة مكملات ملابس، واكسسوارات "بداية لمشروع صغير"، وورشة مبادئ الموسيقى، ومبادئ الرسم، إلى جانب ندوة تدريبية عن أهم برامج الكمبيوتر للكتابة، والعروض التقديمية.

أما بالنسبة للورش الفنية الثانية؛ فكانت بمدرسة بني مر الإعدادية بنات، وتم خلالها عمل مجموعة من الورش الفنية وشملت ورشًا عن: “الأشغال الفنية، إعادة التدوير، مبادئ رسم الطبيعة الصامتة، وأساسيات الظل والضوء، ورشة عملية عن برنامج Power Point”.

وأفادت الدكتورة ياسمين الكحكي بأن الكلية تنظم سلسلة من الورش الفنية، خلال شهر نوفمبر 2024م؛ بمدارس مراكز، وقرى محافظة أسيوط؛ وذلك لخدمة المجتمع؛ بمشاركة نخبة من أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة بمختلف تخصصات الكلية.

وتأتي الورش الفنية تحت إشراف؛ الدكتور محمد عبد الباسط وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور منتصر القللي رئيس قسم التربية الموسيقية، والدكتورة هالة صلاح الدين رئيس قسم التربية الفنية، والدكتورة هند اليداك رئيس قسم الاقتصاد المنزلي، وأحمد عبده مدير عام إدارة الفتح التعليمية، ومنصور سيد رضوان رئيس قسم تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بإدارة الفتح التعليمية.

وشارك في تنفيذ الفعاليات؛ الدكتور سعيد مصطفى أستاذ أشغال الخشب المساعد بقسم التربية الفنية، والدكتور سعد حسن مدرس بقسم تكنولوجيا التعليم ومنسق مساعد القسم، والدكتورة لبنى عبد العظيم، والدكتورة فاطمة فرغلي مدرستي الملابس والنسيج بقسم الاقتصاد المنزلي، والدكتور هيثم عبدالرحيم مدرس أشغال الخشب بقسم التربية الفنية، والدكتورة ماري واصف مدرس إدارة المنزل، واقتصاديات الأسرة بقسم الاقتصاد المنزلي، ومحمد سمير مدرس مساعد بقسم التربية الفنية، ودعاء شحاتة، ومريم أسامة، ورانيا حمدي المعيدات بقسم التربية الموسيقية، وسلمى عماد المعيدة بقسم التربية الفنية، ومنة الله مصطفى المعيدة بقسم تكنولوجيا التعليم.