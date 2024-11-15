هندسة القناة تستعد لإطلاق أسبوعها البيئي بمحاضرات علمية وأنشطة مجتمعية

تستعد كلية الهندسة بجامعة قناة السويس لتنظيم أسبوعها البيئي الذي سيُقام في الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر، ويتضمن العديد من الفعاليات الهادفة لتعزيز الوعي البيئي ونشر مفاهيم الاستدامة بمشاركة نخبة من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الكلية.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتورة دينا أبو المعاطي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

تنظم الكلية فاعليات الأسبوع البيئي وذلك خلال الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر ، بإشراف الدكتور محمد سعد زغلول المشرف على كلية الهندسة والدكتورة عبير الشهاوي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

يتضمن الأسبوع البيئي محاضرة للدكتور تامر إسماعيل، الأستاذ بقسم الهندسة الميكانيكية، بعنوان "إدارة النفايات الصلبة"، والتي ستتناول الحلول المستدامة للتعامل مع النفايات ودور الهندسة الميكانيكية في هذا المجال.

كما سيقدم الدكتور أحمد مجدي، الأستاذ المساعد بقسم الهندسة الكهربائية، محاضرة حول "الذكاء الاصطناعي: التحول العالمي وتشكيل المستقبل"، لتسليط الضوء على دور التقنيات الذكية في تحقيق التنمية المستدامة ودعم مختلف القطاعات.

ومن بين الفعاليات المنتظرة، محاضرة للدكتور محمد الصباحي، المدرس بقسم الهندسة الميكانيكية، بعنوان "استخدام الطاقة المتجددة في العمليات الصناعية"، حيث يناقش سبل تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة ودورها في تحقيق استدامة الصناعة.

وفي محاضرة أخرى، يتناول الدكتور رامي رأفت، المدرس بقسم الهندسة الميكانيكية، موضوع "المرونة كمفتاح لموثوقية الطاقة"، مع التركيز على تعزيز استقرار أنظمة الطاقة في ظل التحديات البيئية والتكنولوجية.

ويُختتم الأسبوع البيئي بزراعة عدد من الأشجار حول المبنى الجديد لكلية الهندسة، في إطار السعي لتعزيز المظهر البيئي للكلية ودعم الجهود المجتمعية لتحسين جودة البيئة.

يأتي الأسبوع البيئي تفعيلاً لرؤية جامعة قناة السويس لنشر الوعي البيئي بين الطلاب والمجتمع المحلي، وتفعيل دورها في تبني القضايا البيئية ضمن الأنشطة الأكاديمية والمجتمعية.