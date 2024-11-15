انطلاق عمومية اتحاد السباحة لانتخابات مجلس إدارة جديد

انطلقت منذ قليل، أعمال الجمعية العمومية للاتحاد المصري لألعاب الماء (السباحة)، لاختيار مجلس إدارة جديد يقود اللعبة خلال الدورة الانتخابية التي تستمر لمدة 4 سنوات حتى عام 2028.

ويبلغ عدد الهيئات التي لها حق حضور انتخابات الاتحاد المصري لألعاب الماء والسباحة 10 هيئات وهي: الأهلي، الزمالك، الصيد، الجزيرة، الزهور، الشمس، هليوبوليس، المعادي، سموحة، سبورتنج.

وتقام انتخابات الاتحاد المصري لألعاب الماء والسباحة بنظام القائمة المغلقة حيث يقوم أعضاء القائمة بعمل توكيلات لرئيس القائمة كل شخص بمنصبه ويقوم رئيس القائمة بتسليم تلك التوكيلات عند تقدمه للترشح على منصب الرئيس.

ويتنافس في الانتخابات قائمتين الأولى تضم ياسر إدريس رئيس الاتحاد الحالي والمرشح على منصب الرئاسة، ومعه كل من: أحمد هارون الدمرداش ومحمد عبد العزيز رزق نائبين، هشام فاروق العامري أمين صندوق، أمير عبد الجواد داود سكرتير عام، وكلًا من الأعضاء، الشيماء الدمرداش، محمد إبراهيم، محمد حسن عثمان، يحيى زكريا ضو، اسلام صميدة، نادر محمد عبده، وأحمد وفيق الفيتوري.

بينما تضم القائمة الأخرى الذي يترأسها رؤوف نور كلًا من: محسن سعد ومجدي طه لاشين نائبين، سهام أحمد القرم أمين صندوق، هشام سيف الله سكرتير عام، والأعضاء، نيفين وفا، سيد مصطفى، أمير علي، محمود علواني، مريم وحيد، دعاء محمود، وأحمد السكري“.

وحددت اللجنة الأولمبية المصرية يوم 30 ديسمبر المقبل كآخر موعد لإجراء الانتخابات في الاتحادات الرياضية المختلفة.