وزير الاستثمار يفتتح الدورة الثامنة لمعرض «Destination Africa».. غدا

الجمعة 15/نوفمبر/2024 - 02:12 م

يفتتح غداً وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس حسن الخطيب، فعاليات الدورة الثامنة لمعرض Destination Africa، والذي يقام يومي 16 و17 نوفمبر الجاري في أحد فنادق القاهرة.

ويُعد المعرض الأكبر من نوعه في قارة أفريقيا، والمتخصص في صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات، حيث يجمع بين مصنعي هذه الصناعات من مصر وعدد من الدول الأفريقية، إلى جانب حضور المشترين الدوليين من مختلف أنحاء العالم.

تنظم جمعية المصدرين المصريين “اكسبولينك” هذا الحدث بالتعاون مع المجلس التصديري للملابس الجاهزة، المجلس التصديري للغزل والنسيج، والمجلس التصديري للمفروشات المنزلية.

ومن المتوقع أن يشارك أكثر من 100 عارض يمثلون شركات من مصر ودول أفريقية متعددة، مثل ( الجزائر و بنين و تنزانيا ) ، بالإضافة إلى أكثر من 200 مشتري دولي من علامات تجارية عالمية بارزة في مجال المنسوجات والملابس الجاهزة.

صرح محمد قاسم، رئيس جمعية المصدرين المصريين “اكسبولينك”، قال: “يعد معرض Destination Africa نافذة تصديرية هامة تساهم في دعم الخطط الوطنية لزيادة الصادرات إلى الأسواق العالمية، خاصة في ظل تزايد ثقة المشترين الدوليين في المنتجات المصرية والأفريقية. كما يمثل المعرض فرصة هامة لتعزيز التعاون التجاري بين دول القارة السمراء وفتح آفاق جديدة للتبادل التجاري”.

تأتي هذه الدورة برعاية مجموعة من الشركات الكبرى، إضافة إلى الرعاية البرونزية من بنك تنمية الصادرات.

وتوفر مصر للطيران خدماتها كناقل رسمي للمعرض، مما يسهم في تعزيز نجاحه وتوسيع دائرة المشاركات الدولية.

ومن المتوقع أن تشهد النسخة الحالية من المعرض نمواً كبيراً، بما يعزز مكانة مصر كوجهة رئيسية للمعارض الدولية المتخصصة، ويسهم في تحقيق أهدافها التصديرية على مستوى صناعة المنسوجات والمفروشات والملابس الجاهزة.