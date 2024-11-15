الكنيسة القبطية تختتم مولد "مارجرجس" بالأقصر

تختتم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الجمعة، احتفالات مولد الشهيد "مارجرجس" بالرزيقات بالأقصر، الذي بدأ الأسبوع الماضي، بدير مارجرجس، حيث توافد المئات من الأقباط على الدير للمشاركة في احتفالات ذكري تكريس أول كنيسة باسم الشهيد مارجرجس بمدينة اللد بفلسطين.

ويتوافد العديد من المسلمين على الاحتفالات خلال شهر نوفمبر من كل عام، لمشاركة المسيحيين الاحتفال بمولد مارجرجس بديره العامر، كما يحرص المشاركون على أداء الصلوات والاستمتاع بالترانيم والكلمات الروحية، طوال فترة الاحتفال التي تبدأ من 10 نوفمبر وتنتهي في 16 نوفمبر 2024.

ويذكر أن، الشهيد مارجرجس ولد في أوائل القرن الثالث الميلادي في مدينة اللد بفلسطين، وكان يعمل قائدًا كبيرًا فى الجيش، وتم تعذيبه بشكل وحشي في فترة حكم الإمبراطور "دقلديانوس"؛ بسبب تمسكه بمعتقداته المسيحية، حتى نال شهادة الاستشهاد، حيث أنه عندما رأى الإمبراطور الذى اضطهد المسيحية، أصدر منشورًا بخضوع جميع أفراد الإمبراطورية للإمبراطور والسجود للأصنام، فما كان منه إلا القيام بتقطيع المنشور أمام الجميع.

لقب "مارجرجس" بالعديد من الألقاب منها: "البطل، أمير الشهداء، أبوحربة، سريع الندهة، الفارس"، كما تعددت أسماؤه، ومنها: "سان جورج، وجورجى، الكبادوكى، وجورجيوس، الرومانى"، ويُرجع البعض سبب تفضيل المصريين إطلاق اسم الشهيد مارجرجس على كنائسهم، سواء عند الأرثوذكس أو الكاثوليك، لإيمان الكثيرين منهم بقدرته العجيبة على حل المشاكل، ومن هنا لقبوه بـ"سريع الندهة".