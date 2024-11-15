نبيلة عبيد: كنت في منتهى السعادة في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

عبرت الفنانة نبيلة عبيد عن سعادتها بحضور حفل افتتاح الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وسط كوكبة من نجوم الفن المصري والعربي، ونجوم السينما حول العالم.

ونشرت الفنانة نبيلة عبيد على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو «إنستجرام»، صورة لها من حفل الافتتاح لتشارك بها جمهورها.

الفنانة نبيلة عبيد

وعلقت الفنانة نبيلة عبيد على الصورة "مهرجان بلدنا مصر، في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الـ ٤٥، كنت في منتهي السعادة وأنا أرى الإبهار واضواء السجادة الحمراء تتلألأ وتزين أناقة النجوم، مساكم ورد".

منشور الفنانة نبيلة عبيد

شارك في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ ٤٥، عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم، نبيلة عبيد، أحمد عز، يسري نصر الله، أشرف عبد الباقي، شريف منير.

يقام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ ٤٥، خلال تلك الفترة، برئاسة الفنان حسين فهمي، ويشارك في المهرجان عدد كبير من الأفلام السينمائية من كل أنحاء العالم.