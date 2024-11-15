دير "الأنبا بيشوي" يتسلم رفات القديس حبيب جرجس

تسلم دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، جزءًا من رفات القديس الأرشيدياكون حبيب جرجس.

واستقبل الأنبا أغابيوس أسقف ورئيس الدير، الأنبا مارتيروس الأسقف العام لكنائس قطاع شرق السكة الحديد بالقاهرة، حيث سلمه جزءًا من الرفات، والوثيقة الخاصة به، وسط ترتيل رهبان الدير الألحان والتماجيد، حيث تم وضع رفات القديس بمقصورة مخصصة له بكاتدرائية القديس الأنبا بيشوي بالدير.

وفي سياق آخر، تستعد كنيسة الروم الأرثوذكس، اليوم، لبدء صوم الميلاد الذي يستمر لمدة 40 يومًا متواصلة، حتى الاحتفال بعيد الميلاد المجيد يوم 25 ديسمبر، وفقًا للتقويم الغربي الذي تتبعه.

ويصوم الروم الأرثوذكس لمدة 40 يومًا بحسب ما حدده قرار من المجمع المنعقد في القسطنطينية سنة 1166، بعد أن كانت مدته سبعة أيام وفي بعض المناطق سبعة أسابيع.

ويُسمح في صوم الميلاد لدى طائفة الروم الأرثوذكس، بأكل السمك إلى جانب الطعام النباتي خلال أيام الأسبوع، عدا يومي الأربعاء والجمعة فيكون فقط الطعام نباتيا، وذلك حتى يوم 12 ديسمبر ويصادف عيد القديس إسبيريدون، ثم من 13 حتى 24 ديسمبر "برامون عيد الميلاد" يُمتنع عن أكل السمك.