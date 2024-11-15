الصين وسنغافورة تجريان تدريبات عسكرية مشتركة أواخر نوفمبر الجاري

يجري الجيشان الصيني والسنغافوري تدريبات مشتركة تحت اسم "التعاون التدريبي-2024" في مقاطعة خنان بوسط الصين أواخر الشهر الجاري، حسبما قال متحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، اليوم (الجمعة).

ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" عن تشانغ شياو قانغ، المتحدث باسم وزارة الدفاع الوطني الصينية قوله، إن التدريبات المقبلة، التي ستركز على العمليات المشتركة لمكافحة الإرهاب في المناطق الحضرية، ستُجرى وفقا للخطة السنوية وتوافق الجانبين.

وأكد المتحدث أن التدريبات تهدف إلى تعميق التعاون البراجماتي بين الجيشين وتعزيز قدراتهما في العمليات المشتركة لمكافحة الإرهاب.

وأضاف أن هذه التدريبات مشروع تعاون راسخ بين الجيشين، مشيرا إلى أن تدريبات هذا العام تعد النسخة السادسة من نوعها.

