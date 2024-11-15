ads
الجمعة 15 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الصين وسنغافورة تجريان تدريبات عسكرية مشتركة أواخر نوفمبر الجاري

الصين وسنغافورة
الصين وسنغافورة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يجري الجيشان الصيني والسنغافوري تدريبات مشتركة تحت اسم "التعاون التدريبي-2024" في مقاطعة خنان بوسط الصين أواخر الشهر الجاري، حسبما قال متحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، اليوم (الجمعة). 

ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" عن تشانغ شياو قانغ، المتحدث باسم وزارة الدفاع الوطني الصينية قوله، إن التدريبات المقبلة، التي ستركز على العمليات المشتركة لمكافحة الإرهاب في المناطق الحضرية، ستُجرى وفقا للخطة السنوية وتوافق الجانبين.

وأكد المتحدث أن التدريبات تهدف إلى تعميق التعاون البراجماتي بين الجيشين وتعزيز قدراتهما في العمليات المشتركة لمكافحة الإرهاب.

وأضاف أن هذه التدريبات مشروع تعاون راسخ بين الجيشين، مشيرا إلى أن تدريبات هذا العام تعد النسخة السادسة من نوعها.
 

الصين سنغافورة