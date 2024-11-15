ندوة لطلاب مدارس ديرب نجم عن أهمية ترشيد استهلاك المياه

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية ضرورة تكثيف الندوات التوعوية والتثقيفية بالتنسيق بين المديريات المعنية لرفع الوعي الصحي والبيئي لدى العاملين بها والتي تأتي في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية (بداية جديدة لبناء الإنسان) والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لبناء مجتمع متقدم ومتكامل من خلال تنفيذ برامج وأنشطة وخدمات متنوعة تشمل كافة الفئات العمرية وتغطي جميع محافظات الجمهورية.

وأشاد المحافظ بالتعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديرية التربية والتعليم في تنظيم الندوات الإرشادية لطلاب المدارس لتوعيتهم بأهمية ترشيد إستهلاك المياه والحفاظ على البيئة من التلوث ومخاطر الإسراف في المياه وإلقاء المخلفات بشبكات الصرف والذي يكبد الدولة خسائر كبيرة.

وأشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى قيام الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة بتنفيذ ندوة توعوية لطلاب مدرستي الشهيد محمد جمال رفعت الإعدادية المشتركة ومحمد نصر عابدين للتعليم الأساسي ببرمكيم التابعتين لإدارة ديرب نجم التعليمية عن أهمية ترشيد إستهلاك المياه وذلك لتوعية الطلاب والطالبات بخطورة إهدار المياه وإلقاء الضوء على السلوكيات السلبية من قبل المواطنين في التعامل مع المياه والنتائج المترتبة على عدم ترشيد إستهلاك الماء وكذلك المسئولية المجتمعية تجاه ترشيدها.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه صاحب الندوة تنفيذ أنشطة تفاعلية وتوزيع مطبوعات توعوية وذلك بهدف ترسيخ مفاهيم التوعية بالحفاظ على المياه لدى النشء وتعريفهم بالسلوكيات الإيجابية الصحيحة في التعامل مع البيئة والحفاظ عليها.