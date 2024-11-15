دبلوماسي روسي: "بريكس" تعزز أهمية الدول النامية على الساحة الدولية

قال المبعوث الروسي الخاص لشؤون "بريكس" ونائب رئيس مجموعة البريكس بافيل كنيازيف إن الدور المتنامي لمجموعة البريكس في تعزيز مصالح الجنوب العالمي يعزز أهمية الدول النامية في الساحة الدولية.

وقال كنيازيف -خلال كلمته في المؤتمر العلمي الدولي "مستقبل الدبلوماسية والخدمات الدبلوماسية" المنعقد في موسكو- "في الوقت الحالي يتم توزيع الإمكانات إلى حد كبير لصالح مراكز القوة الجديدة ويتم تجنيد مراكز جديدة في آسيا وأفريقيا وأمريكا والشرق الأوسط"، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وذكر الدبلوماسي الروسي أن "مجموعة البريكس تلعب دورا متناميا في تعزيز مصالح منطقة الجنوب العالمي مما يعزز أهمية صوت الدول النامية في العلاقات الدولية".

وأكد أن "ممثلي مختلف الدول والحضارات والأديان والثقافات يتعاونون في إطار مجموعة البريكس على أساس مبادئ مجموعة البريكس المتمثلة في الاحترام المتبادل والانفتاح والتضامن".مشيرا إلى أن الظروف الجيوسياسية الجديدة الراهنة تسلط الضوء على أهمية الدبلوماسية.

