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الجمعة 15 نوفمبر 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

«أخلاقيات البحوث الطبية» يبحث آليات تسجيل التجارب الإكلينيكية وإنشاء معمل مرجعي في مصر

جانب من اللقاءات
جانب من اللقاءات
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عقد الدكتور شريف وديع، رئيس المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، وبحضور الدكتور تامر حفناوي، وكامل اعضاء المجلس، اجتماعا بوفد من مكتب منظمة الصحة العالمية بمصر لبحث اوجه التعاون بين المجلس الاعلى ومنظمة الصحة العالمية فيما يخص تسجيل التجارب الاكلينيكية طبقا للمعاير الدولية، حيث تعد أولى مهام المجلس الاعلى انشاء قواعد البيانات الخاصة بالأبحاث الإكلينيكية بمصر، وكذلك حوكمة الدراسات الاكلينيكية بمصر طبقا للنظم المطبقة عالميا.

من جانب آخر استقبل الدكتور شريف وديع ، وفدًا من شركة جلاسكو سيمثكلاين (GSK) الرائدة عالميًا في قطاع الرعاية الصحية لبحث فرص التعاون في مجال الابحاث الطبية الاكلينيكية بمصر.

وذلك بحضور الدكتور تامر الحفناوي، الأمين العام للمجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، وعددًا من اعضاء الامانة العامة.

وأشار  "وديع"، إلى أنه تم خلال اللقاء استعراض رؤية المجلس ورسالته، والتي تهدف إلى تحقيق أعلى المعايير الأخلاقية في البحوث السريرية في مصر، وحماية حقوق المشاركين في البحوث وضمان كرامتهم ورفاههم، لافتا الى مناقشة مقترح انشاء معمل مرجعي بمصر ليخدم منظومة البحوث الطبية الاكلينيكية على المستوى الوطني والاقليمي باعلى معايير الجودة بما يتماشى مع اجراءات الممارسات الطبية الجيدة المتوافق عليها عالميا.

وأضاف "وديع" أن الاجتماع ناقش سبل تعزيز الشراكة وتبادل الخبرات والمعرفة ودمج التقنيات الحديثة في مجال البحوث الطبية الاكلينيكية، لافتًا إلى أن مصر تمتلك الخبرات والمهارات فى هذا المجال الهام.

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أخلاقيات البحوث الطبية الأمين العام للمجلس الأعلى البحث العلمي في مصر التجارب الإكلينيكية الدكتور شريف وديع المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية