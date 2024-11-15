ميزة حديثة للآباء في سناب شات تمكنهم من متابعة مواقع أبنائهم

انطلاقة جديدة لتطبيق سناب شات في مركز العائلة ، وطرق مستحدثه للآباء لاستخدامه فى تتبع الموقع ومعرفة الأشخاص الذين يشارك أطفالهم مواقعهم معهم.

وسابقا كان تطبيق سناب شات مقتصرا علي الصور التي تدمر نفسها، ولكنه تطور بشكل مطرد في ميزات الوسائط الاجتماعية التي تركز على الموقع .

واتجه بصورة أكبر نحو هذه الهوية من خلال ميزات مشاركة الموقع في السنوات الأخيرة، والآن يقوم بتعديل التجربة لمنح الآباء مراقبة ورؤية مباشرة من مركز الأسرة.

سيجعل الآباء قريبا من الأبناء في رؤية خيار في مركز العائلة لطلب موقع أطفالهم والمراهقين والعكس صحيح، كما سيتمكنون من عرض الأشخاص الآخرين الذين يشارك أطفالهم موقعهم معهم ببساطة أكثر ، تماما كما يمكنهم معرفة إعدادات الخصوصية الأخرى.

وسيتم طرح هذه الميزة بالقرب مع أدوات أخرى حديثة لتحديد الموقع والخصوصية في الأسابيع القادمة ، بما في ذلك المقدرة على إعداد تنبيهات سفر تلقائية لإخطار أفراد الأسرة عندما يصل الأصدقاء والمقربين إلى ثلاثة مواقع معينة أو يغادرون منها، مثل المنزل أو المدرسة.

وبحسب سناب، فإن ميزات تحديد الموقع لا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق الاشتراك وهي مقتصرة على الأشخاص الذين تمت إضافتهم بالفعل كأصدقاء.

كما قالت إنها تضيف تذكيرا إضافيا للأشخاص الذين يشاركون موقعهم مع كل الأصدقاء في قائمتهم لمراجعة إعداداتهم كلما أضافوا شخصا جديدا.