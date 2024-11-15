جامعة أسيوط تواصل تنفيذ البرنامج التدريبي لتنمية المهارات الحياتية ”مشواري”

تواصل جامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة؛ فعاليات برنامج "مشواري"؛ لتنمية المهارات الحياتية، والذي نظّمته لجنة الأسر بإدارة رعاية الشباب بكلية التجارة، تحت إشراف؛ الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علاء عبدالحفيظ عميد كلية التجارة، والدكتور أحمد سويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط.

حضر فعاليات البرنامج؛ الدكتورة مديحة درويش المشرف العام على الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتورة أمل الدالي وكيل كلية التجارة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ولفيف من رؤساء الأقسام، وأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والعاملين، وطلاب الكلية.

أوضح الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ إن البرنامج يأتي بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ومنظمة الأمم المتحدة “يونيسيف”، وفي إطار بروتوكول التعاون مع وزارة التعليم العالي؛ لتنمية المهارات الحياتية للنشء، والشباب، وإكسابهم خبرات تؤهلهم لسوق العمل، وإقامة مشروعات خاصة بهم؛ بما يحقق بناء جيل جديد قادر على تحمل المسئولية، واتخاذ القرار السليم.





ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد عبدالمولى؛ حرص إدارة الجامعة على رفع كفاءة العنصر البشري؛ بوصفهم الركيزة الأساسية؛ لبناء، وتنمية الوطن، وتنفيذاً للمبادرة الرئاسية "بداية"، التي تستهدف الشباب؛ لتمكينهم من مواكبة التطورات الحالية، والمستقبلية.

وأشار الدكتور علاء عبدالحفيظ، إلى حرص كلية التجارة، على توفير كل المواد العلمية، والعملية التي تسهم في تطوير؛ الأداء الفكري، والإبداعي، والعملي للطلاب ؛ مما يؤهلهم للانخراط في سوق العمل، وريادة الأعمال بعد التخرج مباشرة.

ومن جهته، أفاد الدكتور أحمد سويفي؛ إن برنامج مشواري، استمر على مدار ثلاثة أيام؛ بهدف تدريب الشباب على مجموعة من مهارات التواصل، والحوار المجتمعي مثل: مهارات تطوير الذات، ومهارات التواصل مع الآخرين، ومهارات العرض والتقديم، ومهارات الابتكار والإبداع، ومهارات إدارة الوقت، وذلك من خلال نخبة من المدربين المعتمدين من وزارة الشباب، والرياضة، ومنظمة اليونيسيف.

شارك فى تنظيم البرنامج، الدكتورة مروة بكر منسق الأنشطة الطلابية بالكلية، والدكتور محمد علي صادق مستشار لجنة الأسر، وطارق شريت مدير رعاية الشباب بالكلية، وإلهام بكر، ومحمود شلقامي مشرفي النشاط، وجرى تكريم الدكتور أحمد سويفي، تقديراً لدور مديرية الشباب، والرياضة الفعّال، والمتميز في تدريب طلاب الجامعة.