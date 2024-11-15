محافظ الجيزة يفتتح مسجد التقوي بمحور 26 يوليو طريق السادس من أكتوبر

افتتح المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، اليوم الجمعة، مسجد التقوي الواقع بجوار محور 26 يوليو بطريق السادس من أكتوبر بالقرب من نفق فودافون.

حيث أزاح محافظ الجيزة الستار عن اللوحة التذكارية للمسجد مقدماً التهنئة لأهالى المنطقة بافتتاح المسجد معرباً عن سعادته بافتتاح بيت من بيوت الله يذكر فيها اسمه ويتعلم منه المسلمون مبادئ دينهم.

أكد النجار على حرص المحافظة بالتعاون مع وزارة الأوقاف والمجتمع المدنى على التوسع فى إنشاء وتجديد وترميم المساجد وملحقاتها بنطاق المحافظة لدورها الهام فى نشر تعاليم الدين والتسامح بين المواطنين من خلال مايقام بها من دروس ولقاءات.

وأدى محافظ الجيزة شعائر صلاة الجمعة بمسجد التقوي والتي ألقى فيها فضيلة الشيخ أحمد عمر هاشم خطبة الجمعة تحت عنوان "حرمه التعدي علي المال العام".

وعقب الصلاة أكد المحافظ في تصريحات له أن المسجد يمثل صرحًا إسلاميًا ومنارة تثقيفية ودعوية جديدة تُضاف لبيوت الله، وتُسهم في نشر الفكر الإسلامي المعتدل وتصحيح المفاهيم الخاطئة وترسي وسطية الإسلام السمحة.

حضر فعاليات الإفتتاح السادة ابراهيم الشهابي نائب المحافظ والعميد محمد شافعى المستشار العسكرى للمحافظة ومحمد نور السكرتير العام المساعد وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية والقيادات الأمنية والتنفيذية للمحافظة وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديري المديريات والهيئات والأجهزة وجموع المصلين.