مقررة الأمم المتحدة: غزة أصبحت مقبرة جماعية نتيجة العدوان الإسرائيلي

قالت ريم السالم، مقررة الأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد المرأة، إن إسرائيل تضرب بقوانين حقوق الإنسان عرض الحائط ويجب الوصول الفوري لوقف إطلاق النار، كما يجب وقف فوري لنقل الأسلحة إلى إسرائيل والتي يتم استخدامها ضد المدنيين.

واضافت مقررة الأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد المرأة، في تصريحات خاصة مع فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الجمعة، أن غزة أصبحت مقبرة جماعية نتيجة العدوان الإسرائيلي على القطاع، مشيرة إلى أن مئات النساء والفتيات في غزة يتعرضن للتعذيب من قبل جيش الاحتلال.

كما تابعت ريم السالم، مقررة الأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد المرأة، ان إسرائيل تطبق مشروع الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في غزة وتهجيرهم عن أراضيهم، لافتة الى ان المرأة الفلسطينية تعرضت لكثير من الانتهاكات من قبل جيش الاحتلال.