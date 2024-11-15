الأمم المتحدة: الوضع في لبنان "كارثي" وإسرائيل تستخدم نفس نهجها في غزة

قالت ريم السالم، مقررة الأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد المرأة، إن الوضع في لبنان "كارثي" ويتم تطبيق نفس المنهج المستخدم من قبل إسرائيل في غزة على لبنان، وذلك في تصريحات خاصة مع فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الجمعة.

وأضافت مقررة الأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد المرأة، ان أكثر من 3 آلاف شخص استشهدوا في لبنان وتم تهجير الآلاف من منازلهم، مشيرة الى ان إسرائيل حصلت على الضوء الأخضر من أوروبا وأمريكا من أجل الهجوم الذي تنفذه على لبنان.

كما تابعت مقررة الأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد المرأة، ان وضع النساء والأطفال في لبنان وغزة في تراجع كبير بسبب العدوان الإسرائيلي.