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الجمعة 15 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

السيطرة على حريق شب في مصنع للطباعة بشبرا الخيمة

حريق شبرا الخيمة
حريق شبرا الخيمة
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سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم الجمعة، على حريق شب في مصنع للطباعة بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

جرى الدفع بسيارات الإطفاء وجرت السيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية، وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وانتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب الحريق وخسائره.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق في مصنع للطباعة بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين نشوب حريق بمصنع للطباعة.

جرى الدفع بعدد من سيارات الإطفاء وتمت السيطرة الكاملة على الحريق واخماده دون أن يمتد للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية، وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.

حريق شبرا الخيمة

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الحماية المدنية بالقليوبية شرطة ثان شبرا الخيمة سيطرة على حريق قسم شرطة ثان شبرا الخيمة مديرية أمن القليوبية