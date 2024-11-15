اليوم.. الزمالك يواجه النصر الليبي وديًا في ليلة اعتزال خالد حسين

تتجه أنظار عشاق فريق الزمالك، فى تمام الثامنة من مساء اليوم الجمعة، نحو ليبيا، لمتابعة المواجهة الودية للفريق الأبيض مع نظيره النصر الليبى، في مباراة اعتزال خالد حسين نجم منتخب ليبيا.

وكان مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، قد وافق على مشاركة الفريق الأول لكرة القدم في مباراة اعتزال خالد حسين نجم منتخب ليبيا وفريق النصر الليبي، والمقرر إقامتها اليوم الجمعة بين فريقي الزمالك والنصر الليبي.

وتولى أحمد سليمان عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء والمشرف على الكرة الاتفاق على كافة تفاصيل المباراة.

وشهدت قائمة الزمالك غياب 8 لاعبين لمواجهة النصر الليبي، 5 منهم بسبب الأجندة الدولية، وانضمامهم لقائمة المنتخب الوطني بالتصفيات الأفريقية المؤهلة إلي كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب، و 3 لاعبين للإصابة.

ويغيب كل من ناصر ماهر، حسام عبدالمجيد، محمد شحاتة، نبيل عماد دونجا، محمد عواد، كما سيغيب كل من زيزو ومحمد محمدي، وأحمد حمدي، للإصابة.

ويشارك البرتغالى جوزية جوميز فى تلك المباراة بقائمة ضمت كلا من:

حراسة المرمى: محمد صبحي- محمود الشناوي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي- مصطفى الزناري- جيفرسون كوستا- عمر جابر- أحمد محمود- محمود بنتايك.

خط الوسط: محمد السيد- عبد الله السعيد- زياد كمال- أحمد عبدالرحيم “إيشو”- محمود عبدالرازق “شيكابالا”- مصطفى شلبي- كونراد ميشالاك.

خط الهجوم: ناصر منسي- سيف الدين الجزيري- عمر فرج.

جوميز يسعى لاستغلال المباراة لتصحيح أخطاء انطلاقة الدوري

وتعتبر تلك المباراة بالنسبة للبرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى لفريق الزمالك فرصة ذهبية، وذلك من أجل تعديل أخطاء الجولتين الأولى والثانية من الدوري العام الممتاز، والتى حقق خلالهما الفوز.

حيث كانت المباراة الأولى أمام البنك الأهلي، وانتهت بفوز الزمالك بثلاثة أهداف لهدفين، والثانية أمام سموحة، وشهدت فوز الأبيض بهدفين دون رد.

ويسعى جوميز لتطبيق بعض الخطط الفنية، أمام النصر الليبى، من أجل تعديل أخطاء الجولتين الأولى والثانية، والتي تمثلت في سقوط الحالة البدنية لبعض اللاعبين، نتيجة عدم التحضير الجيد.

بينما ظهرت بعض الأخطاء التكتيكية لخط دفاع الزمالك، على عكس التطور الكبير الذى شهده اللاعب حسام عبدالمجيد، في مستواه الذى يقدمه، وحمزة المثلوثي، كما خاض محمد شحاتة مباراة كبيرة بعد عودته مرة أخرى للمشاركة.

وحرص الجهاز الفني على زيادة الحمل البدني للاعبين لتجهيزهم بالشكل الأمثل لتلك المباراة، وذلك من خلال تخصيص فقرة بدنية تحت قيادة جواو ميجيل مدرب الأحمال، والتى تضمنت سباقات سرعة بين اللاعبين بطول الملعب، بجانب فقرة خاصة بالكرة.

وأثناء تلك الفترة عمل جوميز على شرح بعض الجوانب الخططية للاعبين ومنحهم تعليمات خاصة قبل بدء الفقرات الفنية والتقسيمة.

ويمكن لمحبي ومشجعي الزمالك مشاهدة المباراة في بث مباشر، من خلال شاشة شبكة «قناة الزمالك» المجانية، والمفتوحة عبر القمر الصناعي «نايل سات»، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.