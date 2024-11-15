إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بشبرا الخيمة

أصيب 3 أشخاص اليوم الجمعة، في حادث تصادم أتوبيس أمام كوبري الثلاجة بالطريق السريع دائرة قسم أول شبرا الخيمة، في محافظة القليوبية، جرى نقل حالات الإصابة إلى مستشفى النيل منهم حالة خطيرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابه التحقيق.

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من قسم أول شبرا الخيمة بوقوع حادث تصادم أمام كوبري الثلاجة بالطريق السريع بدائرة القسم.

انتقل رجال الامن والإسعاف وتبين تصادم أتوبيس أسفر عنه إصابة 3 حالات جرى نقلهم إلى مستشفى النيل منهم حاله خطيرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي أمرت بطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

حادث شبرا الخيمة

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