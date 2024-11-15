الطيران الإسرائيلي يشن غارات على بلدات جنوب لبنان

شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، غارة جوية مستهدفة أطراف بلدة حبوش في قضاء النبطية كما تعرضت بلدة بريقع لغارة جوية.

كما شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة جوية مستهدفا بلدة سيناي في قضاء النبطية.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن الطيران الإسرائيلي شن غارة استهدفت بلدة تبنين، مضيفة أن القصف طال مثلث طير حرفا - الجبين وشيحين وحتى بلدتي يارين وأطراف علما الشعب بالقذائف الثقيلة من عيار 155 ملم وسط تحليق للطيران الاستطلاعي والمسير فوق أجواء حرج صور والقطاع الغربي على علو منخفض.

كما شهدت هذه القرى اشتباكات بين قوات الاحتلال ورجال المقاومة الذين حققوا إصابات في صفوف العدو الذي تراجع إلى الوراء.

