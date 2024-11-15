الاقتصاد البريطاني ينمو بنسبة 0.1% في الربع الثالث من 2024

كشفت بيانات مكتب الإحصاء الوطني البريطاني اليوم الجمعة نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 0.1 بالمائة خلال الربع الثالث من العام الجاري، في مقابل 0.5 بالمائة خلال الربع الثاني. وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية أن هذا النمو جاء أقل من التوقعات التي رجحت أن يبلغ 0.2 بالمائة، ويرجع ذلك إلى نمو معظم القطاعات بشكل ضعيف، حيث سجل قطاع الخدمات نموا بنسبة 0.1 بالمائة، في حين نما قطاع البناء بنسبة 0.8 بالمائة، بينما تراجع الإنتاج بنسبة 0.2 بالمائة.

وخفض بنك إنجلترا (المركزي) الأسبوع الماضي توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى واحد بالمائة من 1.25 بالمائة، لكنه توقع نموا أقوى في عام 2025.

