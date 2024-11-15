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الجمعة 15 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

زلزال يضرب مدينة ريزا التركية بقوة 4.7 درجة

زلزال
زلزال
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قالت إدارة الكوارث التركية، إن زلزالا بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر، ضرب مدينة ريزا الواقعة في الجزء الشرقي من منطقة البحر الأسود.

وأوضحت في بيان اليوم الجمعة، أن الموقع في دوغانشهير بمدية ملطية، وعلى خط عرض 41.005  شمالًا، وخط الطول 40.90139 شرقا، بعمق 12.85  كم.

يذكر إن تركيا شهدت منذ قليل، زلزالا بقوة 4.9 درجة، على مقياس ريختر، ضرب مدينة ملطية الواقعة في منطقة شرق الأناضول.

وأوضحت إدارة الكوارث التركية في بيان اليوم الجمعة، أن الموقع في دوغانشهير بمدية ملطية، وعلى خط عرض 38.02139 شمالًا، وخط الطول: 37.58667 شرقا، بعمق 7 كم.

وكانت تركيا تعرضت لزلزال قهرمان مرعش 2023، في جنوب البلاد، وبلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر، وكان مركزه السطحي غرب مدينة غازي عنتاب، كما امتدَّ أثره إلى سوريا أيضًا نظرًا لقرب مركزه من الحدود السورية التركية.

 

إدارة الكوارث التركية زلزالا مدينة ريزا