ضبط سلع تموينية ودقيق بلدي مدعم ومواد غذائية منتهية الصلاحية بمركز إهناسيا ببني سويف

قامت الأجهزة التنفيذية الرقابية المعنية من التموين وجهاز حماية المستهلك ببني سويف، بالتعاون والتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة اهناسيا ، بتنظيم حملة على مدار يومين، استهدفت المرور على المخابز والمستودعات والبدالين التموينيين والأسواق والمطاعم وأماكن تداول المواد والمنتجات الغذائية، وذلك بحضور أحمد عبدالصمد، نائب رئيس المدينة، محمود يحيى، مدير تموين إهناسيا، ومسؤولى فرع حماية المستهلك والوحدة المحلية ومفتشي التموين.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ،باستمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشأت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالأسواق والأنشطة التجارية.

وأسفرت الحملة عن ضبط كمية من السلع الأساسية التموينية ودقيق بلدي مدعوم قبل بيعها في السوق السوداء، والتي شملت 180 عبوة زيت مدعوم (بإجمالي 15 كرتونة) و3 أجولة دقيق بلدي مدعوم، بجانب ضبط مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، منها 120 كجم من الزبدة و40 كجم من شرائح الشيبسي، بالإضافة إلى 9 كراتين زبدة بإجمالي 180 كجم منتهية الصلاحية، وتم تحرير المحاضر اللازمة والتحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الصدد.