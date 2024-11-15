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الجمعة 15 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

باحث: غالبية المجتمع الدولي يقر بارتكاب إسرائيل لمجازر إنسانية

غزة
غزة
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قال ماركو مسعد عضو مجلس الشرق الأوسط للدراسات، إن غالبية المجتمع الدولي الآن يقر بأن هناك مجازر إنسانية ترتكبها إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني واللبناني، لافتًا إلى أن نيويورك تايمز أقرت بالأمس أن هناك مجازر من إسرائيل بسبب السياسة العسكرية العنيفة التي يتبعها جيش الاحتلال.

وأضاف «مسعد»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة القاهرة الإخبارية، أن الاحتلال الإسرائيلي كسر كل القواعد والقوانين الدولية ومجازره لا يمكن أن يغافلها الإعلام الغربي بشكل عام، لافتًا إلى أن إدارة بايدن كانت لا تريد الأخذ بكل المجازر التي يرتكبها الاحتلال لأنها كانت الداعم الأول للاحتلال عسكريًا وسياسيًا.

وتابع عضو مجلس الشرق الأوسط للدراسات: «إدارة بايدن قالت إنها لن توقف المساعدات العسكرية لإسرائيل لأنها ترى أن إسرائيل عدلت من سلوكها وهذا الامر لا يمكن لأحد أن يصدقه أحد»، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعلم حجم المأساة الإنسانية التي يعيشها قطاع غزة وأنها في مأزق كبير بسبب دعمها الغير محدود لإسرائيل.
 

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