خلال أسبوع.. محافظ بني سويف: إزالة 83 حالة تعدٍ على أراض أملاك الدولة

أكد الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف، استمرار العمل في حملات المرحلة الثانية من الموجة الـ24 لإزالة التعديات التي بدأت "السبت الماضي" تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير ، أعده عمرو محمود مدير أملاك الدولة ، تضمن الإشارة إلى أن إجمالي ما تم إزالته وصل إلى 83 حالة بواقع ( 20 حالة تعد بالبناء المخالف على 797 متر أملاك دولة+ 63 حالة على مساحة 2 فدان و11 قيراطا أرض زراعية )، بعد مرور أسبوع على بدء حملات المرحلة الثانية" وذلك في ظل تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية ،لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وطبقاً للبرنامج الزمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

جدير بالذكر أن الموجة الحالية كانت قد بدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 12 إلى 31 أكتوبر الماضي، وتم خلالها إزالة 208حالة (68) حالة تعد على أراض أملاك الدولة +140 حالة على مساحة 6.13 أفدنة أرض زراعية، وتستكمل بالمرحلة الثانية الحالية والتي تستمر حتى 29 الشهر الجاري ، تليها المرحلة الثالثة من 7 إلى 27 ديسمبر 2024.