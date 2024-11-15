بذكاء واحترافية.. مشهد تليفزيونى يشرح كيفية التعامل مع زميل يكرهك في العمل

تداولت مواقع التواصل الاجتماعى أحداث مسلسل 6 شهور وكيفية التعامل الذكية فى التعامل فى تلك المواقف، حيث يظهر موقف يتعامل فيه البطل مع زميله في العمل الذي يكن له مشاعر كراهية بدلاً من الرد بالمثل أو التصعيد، ليحاول البطل أن يتفهم دوافع هذا الزميل ويبحث عن طرق للتعامل مع الموقف بحذر وذكاء في أحد المشاهد حيث لاحظ البطل أن هذا الزميل يشعر بالإحباط بسبب بعض الضغوط الشخصية أو المهنية التي تؤثر على سلوكه مما يجعله يصرف هذه المشاعر السلبية تجاهه وبدلاً من الانعزال أو المواجهة المباشرة يتسم البطل بالصبر والاحترافية ليظهر تفهمه لحدود العلاقة المهنية والابتعاد عن أي تصرفات قد تؤدي إلى تعميق الخلاف مستفيدًا من تكتيك الصبر والذكاء العاطفي لتجاوز الأزمة .

ويعد التعامل مع جميع الشخصيات في بيئة العمل أمر لا مفر منه، ولكن قد تواجه أحيانًا زميلًا يكرهك لأسباب قد تكون غير واضحة بالنسبة لك وفي مسلسل 6 شهور، نسلط الضوء على هذه الديناميكية من خلال شخصية "كمال" (التي يؤديها مراد مكرم)، الذي يواجه مشاعر الضغينة والكراهية من زميله "حليم" (الذي يلعب دوره أمجد الحجار)، لدرجة أن هذا الأخير كان سببًا في محاولة الإطاحة به من منصبه.

في المسلسل، يزيّف "حليم" مكالمات ومحادثات ضد الشركة التي يعمل فيها هو و"كمال" مما يوحي بأن الأخير يسرق من أموال الشركة نتيجة لذلك، يتعرض "كمال" للفصل من عمله، إلا أنه بعد اكتشاف الحقيقة يعاد إلى منصبه وهذا الموقف يُظهر أهمية كيفية التعامل مع الزملاء الذين قد يكنون لك مشاعر سلبية خاصة إذا كنت في موقف مشابه لما تعرض له "كمال".

ولهذا إليك بعض النصائح التي يمكن اتباعها إذا وجدت نفسك في موقف مشابه في العمل، والتى تتمثل فى الاتى:

الاحتفاظ بالهدوء والصبر في مثل هذه المواقف، يجب أن تحافظ على هدوئك وتتعامل مع الموقف بعقلانية وحاول أن تظل محترفًا في تصرفاتك، بالاضافة الى التأكد من التحقق من وإثبات براءتك بطريقة مهنية كما فعل "كمال" عندما تم اكتشاف الحقيقة والتواصل الواضح في حال وجود سوء فهم أو اتهامات كاذبة، بالاضافة الى توضح موقفك بهدوء وبأسلوب غير تصادمي كما فعل "كمال" في النهاية بعد اكتشاف الحقيقة والتعامل باحترافية والاحتفاظ بسلوكك المهني وأن وتجنب الدخول في صراعات أو مواجهات مباشرة.

وباتباع هذه الخطوات يمكنك التعامل مع زميل يكرهك أو يكن لك مشاعر سلبية بطريقة تعزز من مهنيتك وتساعدك في تجاوز المواقف الصعبة.