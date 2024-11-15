اليوم.. قطع المياه عن جزيرة أبو صالح وتوابعها ببني سويف بسبب أعمال صيانة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه قد تقرر قطع المياه عن قرية جزيرة أبو صالح اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2024 ، اعتبارا من الساعة 2 ظهرا وحتى 11 مساء اليوم ، وذلك لإجراء أعمال تطهير الخزان الأرضي لمحطة مياه أبو صالح بناصر.

وإذ تتقدم الشركة باعتذارها عن قطع الخدمة خلال الفترة المذكورة نظرا لأعمال التطهير الدورية واللازمة للمرفق، مناشدة المواطنين والمخابز والمنشآت الخدمية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة.

ونوهت عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أي تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.