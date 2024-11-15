محافظ أسوان يستقبل وفد المصرية للبترول ويشكر الوزارة لزيادة حصة المحافظة

استقبل اللواء دكتور إسماعيل، محافظ أسوان، وفد الهيئة المصرية العامة للبترول بحضور المهندس تامر محمد رئيس لجنة متابعة محطات البترول، والمهندس خالد أبو القاسم مدير عام مديرية التموين بأسوان .

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتسخير كافة الإمكانيات الهادفة لتلبية الاحتياجات الجماهيرية، وبناءً على تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فى هذا الشأن.

وخلال اللقاء استعرض وفد الهيئة نتائج المرور على محطات الوقود بإجمالى 87 محطة بمختلف مدن ومراكز المحافظة ، فضلاً عن دراسة احتياجات المحافظة من المواد البترولية سواء البنزين بأنواعه والسولار .

زيادة حصة المحافظة من المنتجات البترولية

ومن جانبه قدم الدكتور إسماعيل كمال شكره لوزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوى ، وأيضاً للهيئة المصرية العامة للبترول بقيادة المهندس صلاح الدين السيد الرئيس التنفيذى للهيئة للتعاون المثمر والبناء لزيادة حصة المحافظة من المنتجات البترولية لتلبية مطالب أهالى أسوان ، وأيضاً للأنشطة الخدمية والتجارية والسياحية مثل خدمة المشروعات المدرجة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة ، ومشاريع تنمية جنوب الصعيد بتوشكى، فضلاً عن مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بمنطقة فارس ، وكذا تمويل محطات الفنادق السياحية العائمة ، وأنشطة التعدين والمحاجر ، علاوة على زيادة احتياجات زراعات العروة الشتوية بوادى النقرة ووادى خريت لتلبية احتياجتهم من المواد البترولية .

موضحاً بأنه تم الاتفاق على دراسة إقامة محطات بترولية جديدة لتوفير المواد البترولية للعملاء الصناعيين للقضاء على السوق السوداء ، وتجارة المواد البترولية الغير شرعية لتخفيف التكدس بمحطات الوقود .

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