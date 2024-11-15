إيلون ماسك يطالب ذوي الذكاء العالي بالعمل مجانًا في وزارة كفاءة الحكومة

طلب إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، من الأمريكيين «الثوريين ذوي الذكاء العالي، والراغبين في العمل لأكثر من 80 ساعة في الأسبوع مجاناً» الانضمام إلى وزارة كفاءة الحكومة الجديدة التي كلفه الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، قيادتها مع فيفيك راماسوامي.

وقال ماسك، عبر منصة «إكس»: «نحن لسنا بحاجة إلى مزيد من أصحاب الأفكار بدوام جزئي. نحن بحاجة إلى ثوريين ذوي ذكاء عالٍ في الحكومة الصغيرة، على استعداد للعمل أكثر من 80 ساعة في الأسبوع، على خفض التكاليف غير المبهرة».

وأضاف: «إذا كنت ترغب في الانضمام، فأرسل رسالة مباشرة إلى هذا الحساب مع سيرتك الذاتية، وسيراجع إيلون وفيفيك أفضل 1 في المائة من المتقدمين».

وفي منشور منفصل، ذكر ماسك: «في الواقع، سيكون هذا عملاً شاقاً، ويخلق كثيراً من الأعداء، والتعويض صفر يا لها من صفقة رائعة».

وكان ماسك وعد بتقليص البيروقراطية بمقدار الثلث، وخفض تريليونَي دولار من الإنفاق الحكومي الأمريكي، وهو الهدف الذي قال إنه «ينطوي بالضرورة على بعض الصعوبات المؤقتة».

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلن دونالد ترامب تعيين ماسك وراماسوامي في الوزارة، قائلاً: «معاً، يمهد هذان الأمريكيان الرائعان الطريق لإدارتي لتفكيك البيروقراطية الحكومية، وتقليص اللوائح الزائدة، وخفض النفقات الباهظة، وإعادة هيكلة الوكالات الفيدرالية، وهو أمر ضروري لحركة إنقاذ أمريكا».

ووصف ترامب الوزارة التي تم تشكيلها حديثاً بأنها «مشروع مانهاتن في عصرنا»، في إشارة إلى برنامج الأبحاث، الذي قادته الولايات المتحدة خلال الحرب العالمية الثانية، والذي سعى إلى إنشاء القنبلة النووية، التي قتلت نحو 214 ألف شخص في اليابان عام 1945.