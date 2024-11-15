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الجمعة 15 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس رجل وسيدة بتهمة تشويه وجه شاب في مصر القديمة

ارشيفية
ارشيفية
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أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، بحبس متهمين بتشويه وجه شاب بسكب ماء النار عليه، بسبب خلافات عائلية مع أسرة زوجته بمنطقة مصر القديمة. 

وطلبت النيابة التقرير الطبي الخاص بالحالة الصحية للمجني عليه، وتحريات المباحث حول الواقعة. 

وكشفت تحقيقات النيابة أن خلافات أسرية بين شاب وزوجته، تطورت مع أسرتها ونشبت بينهم مشاجرة تركت علي إثرها الزوجة منزل الزوجية.

 وأضافت التحقيقات أن أسرة الزوجة تربصت بالمجني عليه أثناء عودته من عمله وقاموا بإلقاء ماء النار علي وجهه مما أصابه بحروق بالوجه والرقبة، ولا زال يتلقى العلاج داخل المستشفى.

وبدأت الواقعة بورود بلاغ من الأهالي لرجال مباحث قسم شرطة مصر القديمة، بنشوب مشاجرة بين شاب وأسرة زوجته، وإصابته، وبالانتقال والفحص تبين صحة الواقعة وتم نقل المجني عليه للمستشفى لتلقي العلاج بقصر العيني، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سيدة وشاب في الواقعة، وحرر محضر رسمي وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق تبين صحة الواقعة، وتم نقل المجني عليه للمستشفى لتلقي العلاج بقصر العيني.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سيدة وشاب في الواقعة، وحرر محضر رسمي وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.

حبس رجل وسيدة بتهمة تشويه وجه شاب مصر القديمة