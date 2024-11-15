وفاة الأميرة اليابانية يوريكو عن 101 عام

أعلنت وكالة البلاط الإمبراطوري الياباني، في صباح يوم الجمعة، عن وفاة صاحبة السمو الإمبراطوري الأميرة يوريكو، وذلك في أحد مستشفيات العاصمة طوكيو.

وقد بلغت الأميرة من العمر مائة عاماً وواحداً وكانت الأميرة يوريكو أكبر أفراد العائلة الإمبراطورية سنًا وقد وافتها المنية في مستشفى سانت لوك بطوكيو، بعد نقلها إليه في شهر مارس الماضي، إثر إصابتها بسكتة دماغية طفيفة.

وتخرجت صاحبة السمو من أكاديمية جاكوشوين النسائية بطوكيو، وتزوجت من الأمير ميكاسا، وهو الشقيق الأصغر للإمبراطور هيروهيتو، في الثامنة عشرة من عمرها.

واستمرت زيجتهما المباركة خمسة وسبعين عاماً، أنجبا خلالها خمسة أبناء، توفي منهم ثلاثة، كما توفي الأمير ميكاسا عام ألف وتسعمائة وستة عشر، عن عمر يناهز المائة عام، إثر أزمة قلبية.

وفي السنوات الأخيرة من حياتها، عاشت الأميرة يوريكو حياة منعزلة في قصر أكاساكا بطوكيو.