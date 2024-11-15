خبير: إيران لديها رغبة حقيقية للوصول إلى تفاهمات مع أمريكا

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يسعى إلى إقامة اتفاق جديد مع إيران، خاصًة بعد اللقاء الذي جمع بين السفير الإيراني والمستشار الأمريكي المقرب للرئيس ترامب إيلون ماسك، والذي يحمل الكثير من الدلالات في ظل أن هناك دلالة قوية وهي زيارة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي إلى إيران.



وأضاف «فارس»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن إيران غدًا ستفتح مفاعل «نطنز» النووي، وهذا دليل قوي على أن إيران لديها رغبات حقيقية للوصول إلى تفاهمات مع الجانب الأمريكي ومع القوى الغربية، لان ترامب أتى هذه المرة للبحث عن حلول سياسية للكثير من المشكلات، خاصًة أنه لا يرغب في الدخول في مواجهة مع إيران وسيضغط على الاحتلال الإسرائيلي حتى لا يتم التصعيد بشكل كبير مع إيران.



وتابع أستاذ العلاقات الدولية: «ملفات المنطقة أصبح جميعًا مرتبطة ارتباط وثيق مع بعضها البعض، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية تبحث عن الشأن الداخلي والمكاسب الاقتصادية وإيجاد حلول للمشكلات الموجودة في الشرق الأوسط».

