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الجمعة 15 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ترامب يعد بجيش قوي وبإنهاء حروب العالم

ترامب
ترامب
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وعد الرئيس الأمريكي المنتخَب دونالد ترامب، بأن يكون للولايات المتحدة «جيش قوي»، وإنهاء حروب الشرق الأوسط وأوكرانيا، كما أكدت وزارتا الدفاع والخارجية الأمريكيتان أن انتقال السلطة بين الديمقراطيين والجمهوريين سيكون سلساً.

وخلال خطاب ألقاه بمعقله في مارالاغو ببالم بيتش بولاية فلوريدا، أشاد الرئيس المنتخب بتعييناته في وزارة الصحة والعدل والدفاع وبلجنة «الكفاءة الحكومية» التي عهد بها إلى إيلون ماسك.

وقال ترامب: «علينا أن نعود دولة عظيمة ذات ضرائب منخفضة وجيش قوي. علينا أن نهتم بقواتنا المسلحة. لقد فعلنا ذلك من قبل، وعلينا أن نفعل ذلك مرة أخرى»، منتقداً الإنفاق الأمريكي «الضخم» في أفغانستان بين عامي 2001 و2021.

ووعد ترامب بـ«العمل على الشرق الأوسط و(بأن) يعمل بجدية كبيرة على روسيا وأوكرانيا»، لأن «هذا يجب أن يتوقف».

جيش قوي دونالد ترامب ,دونالد ترامب