القاهرة الإخبارية: مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار في لبنان وتطبيق قرار 1701

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في بيروت، إن عناوين الصحف اللبنانية اليوم يسيطر عليها أخبار تتحدث عن مسودة جديدة لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، والسفيرة الأمريكية في لبنان ليزا جونسون التقت أمس رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، وسلمته مقترح أمريكي جديد لوقف إطلاق النار.

وأضاف "سنجاب"، خلال رسالة على الهواء ببرنامج "صباح جديد"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، ويقدمه الإعلاميين منى صالح وفادي غالي، أنه يأتي هذا تزامنا مع تصعيد كبير وغير مسبوق من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في مختلف المناطق كان آخرها التصعيد قبل دقائق بسلسلة من الغارات على الضاحية الجنوبية من بيروت.

وأشار إلى أن المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار يتضمن التطبيق الكامل لقرار 1701، والذي يوافق عليه لبنان بكافة فصائله وتوجهاته، كما توافق عليه إسرائيل، لكن منذ صدور القرار في 2006 وحتى الآن لم يتم تنفيذه بكل نقاطه.

