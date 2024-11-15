جيش الاحتلال يقصف الضاحية الجنوبية لبيروت

قالت وسائل إعلام لبنانية، صباح اليوم الجمعة، إن 4 غارات إسرائيلية استهدفت منطقة الغبيري بضاحية بيروت الجنوبية بعد إنذارات إخلاء للمنطقة.

جاء القصف بعد نحو ساعة على نشر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إنذار إخلاء مرفقاً بخرائط وجّه فيه تحذيراً إلى سكان المنطقة قائلاً: «أنتم توجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله»، محذّراً من ضربات وشيكة على منطقة الغبيري.

وأضاف: «من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم إخلاء هذه المباني، وتلك المجاورة لها فوراً، والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر» وحددت الخرائط المرفقة أبنية في منطقة قرب ثانوية البستان.

أدَّت الضربات الإسرائيلية المتكررة على الضاحية الجنوبية إلى موجة نزوح للمدنيين، رغم أن بعضهم يعودون خلال النهار لتفقد منازلهم وأعمالهم التجارية. وأفاد الجيش الإسرائيلي الخميس بأنه ضرب نحو 30 هدفاً في الضاحية الجنوبية على مدار 48 ساعة، بعد إصدار إنذارات إلى السكان لإخلائها. ومنذ بدء تبادل القصف بين «حزب الله» وإسرائيل في أكتوبر 2023 قُتل أكثر من 3360 شخصاً في لبنان، وفق وزارة الصحة اللبنانية.