ترامب: الأولوية لحرب الشرق الأوسط وأوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إن إدارته تعطي الأولوية للوضع في الشرق الأوسط والصراع الروسي الأوكراني، فيما يواصل اختيار أعضاء إدارته، التي من المقرر أن تتولى السلطة رسمياً في 20 يناير.

وأوضح ترامب، في أول خطاب علني له منذ فوزه بانتخابات عام 2024، أن إدارته "ستتعامل مع الوضع في أوكرانيا بشكل أفضل ونعمل الوصول إلى حل للأزمة"، فيما أشار إلى أن "فوزه بالانتخابات انعكس بشكل إيجابي على حركة الأسواق والمؤشرات الاقتصادية وهذا أمر في غاية الأهمية".

ووصف ترامب، خلال كلمة في مارالاجو ببالم بيتش في ولاية فلوريدا، الانتخابات الرئاسية الأخيرة أنها "الانتخابات الأكثر أهمية منذ أكثر من 129 عاماً.. لم يكن أحد يعلم أننا سنفوز بها بالطريقة المذهلة التي فزنا بها"، متذكراً كيف خسر التصويت الشعبي في عام 2016، لكنه فاز حينها أيضاً، حسبما ذكرت شبكة ABC NEWS.

ومازح الرئيس المنتخب الحضور قائلاً: "كان يجب أن أتولى مهامي في 5 نوفمبر (تاريخ فوزه) لأنّ الأسواق (منذ ذلك الحين) ارتفعت إلى أعلى مستوياتها".

وأوضح ترامب أن لجنة الكفاءة الحكومية التي يرأسها الملياردير إيلون ماسك تصدر تقارير ضمن مهمتها الهادفة إلى ترشيد عمل الحكومة الأمريكية.

وتحدث ترامب على العديد ممن اختارهم في إدارته الجديدة، حيث قال إنه "قضى مع ماسك وقتاً طويلاً منذ فوزه"، لافتاً إلى أن لديه "معدل ذكاء مرتفع للغاية. كما تعلم، أنا شخص يؤمن بمعدلات الذكاء العالية".

وقال الرئيس المنتخب: "سيصدرون تقارير فردية وتقريراً مجمعاً في النهاية"، في أول تفاصيل جديدة عن مخرجات اللجنة منذ الإعلان عنها في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وأضاف ترامب: "سيوفر مايك و(فيفيك) راماسوامي الكثير من المال ويجعلون بلدنا أقوى وأفضل.. أن تضع الاثنين معاً، سيكون الأمر رائعاً حقاً. لذلك نتطلع إلى رؤية إيلون والعمل معه وستكون هذه تجربة رائعة".

وكان ترامب أشار إلى أن اللجنة "ستقدم المشورة والتوجيه من خارج الحكومة" بشأن تقليص حجم الإدارة وتبسيط القواعد التنظيمية وخفض الإنفاق وإعادة هيكلة الوكالات الاتحادية.

وفي مسعى لتحقيق الشفافية، قال ماسك إن اللجنة ستنشر "إجراءاتها" من أجل النقاش العام.