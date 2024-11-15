ضمن "بداية".. "تمريض قناة السويس" تطلق "جيل جديد من التمريض" لتعزيز الابتكار والاستدامة

انطلقت في جامعة قناة السويس أولى فعاليات مبادرة "جيل جديد من التمريض" تحت شعار "نحو ممرض مبتكر وكوكب أخضر صحي ومستدام"، بمشاركة أكثر من 160 طالباً وطالبة من كلية التمريض والمعهد الفني للتمريض.

وتأتي هذه المبادرة تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، الذي أكد على التزام الجامعة بتطوير القطاع الصحي وإعداد جيل جديد من الكوادر التمريضية القادرة على التغيير الإيجابي بما يتماشى مع رؤية الجمهورية الجديدة في التنمية البشرية.

كما أشار الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أهمية المبادرة كجزء من مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" التي أطلقها فخامة رئيس الجمهورية، موضحاً دورها في تهيئة الطلاب لدورهم الحيوي في تحسين النظام الصحي وتطوير الحلول المبتكرة التي تتسم بالاستدامة.

وجاءت الفعالية بمتابعة الدكتورة إيناس عبد الله، عميد كلية التمريض، والدكتورة منى حسن، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، اللتين أشادتا بأهداف المبادرة وأهمية تعزيز الوعي البيئي لدى طلاب التمريض.

وتولت الدكتورة هناء السيد أمين، مدير وحدة الدعم الأكاديمي للطلاب ورئيس المبادرة، الإشراف التنفيذي على الفعالية بالتعاون مع الدكتور غنيم السيد غنيم، المشرف العام لجمعية إنسا فرع الإسماعيلية.

وبدأت الفعالية بكلمات ترحيبية لفريق تنظيم جمعية إنسا، حيث قدم كل من الطالبة نورهان ماهر محمد، رئيسة الفرع، والطالب محمد صالح، نائب الرئيس، والطالب عمر عبدالرحيم، الأمين العام، والطالبة سلمى محمد جمعة، مدير مكتب الموارد البشرية بالفرع، كلماتهم حول أهداف ودور الجمعية في تنمية مهارات الطلاب.

وتخللت الفعالية أيضاً كلمات من الدكتورة عزيزة ممتاز، مسؤولة الدعم الأكاديمي للطلاب بالمعهد الفني للتمريض، والدكتورة هناء السيد أمين التي أوضحت أهمية المبادرة في بناء جيل يتمتع بعقلية إبداعية وتوجه نحو الاستدامة في المجال الصحي.

وفي بداية الجلسات، قدم الطالب أسامة عبد البديع من الفرقة الثالثة محاضرة بعنوان "أسس مبادئ التنمية المستدامة"، تبعته الطالبة سارة محمد بمحاضرة حول "الذكاء الاصطناعي في مجال التمريض"، وقد لاقى كلاهما إعجاب الحضور وتقديرهم.

هذا وستستمر جلسات المبادرة كل يوم اثنين على مدار شهر كامل في مبنى كلية التمريض، من الساعة الواحدة ظهراً حتى الثالثة عصرًا.

الدعوة مفتوحة لجميع طلاب الكلية والمعهد الفني للتمريض، حيث يتاح التسجيل للحضور مجاناً والحصول على شهادات للمشاركين، مع إمكانية المتابعة أون لاين.