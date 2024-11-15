عاصفة سارا تصل هندوراس وتسبب أمطارا غزيرة والمكسيك تحذر المواطنين

تتعرض المكسيك لحالة من تقلبات جوية عنيفة تسبب عاصفة تسمى سارا، حيث تصل هندوراس وتسبب أمطارا غزيرة والمكسيك تحذر المواطنين.

حيث تصل العاصفة الاستوائية سارا إلى اليابسة في شمال هندوراس وتهدد بسقوط أمطار كثيفة في أمريكا الوسطى والمكسيك، وحذرت الحكومة المكسيكية من موجه تلك التقلبات الجوية ، حسبما قالت صحيفة التميبو.

وأشارت الصحيفة إلى أن العاصفة سارا وصلت إلى اليابسة على بعد حوالى 165 كيلومترا من الغرب إلى الشمال الغربى من كيب جراثياس آ ديوس، على الحدود بين هندوراس ونيكاراجوا، وفقا للمركز الوطني الأمريكي للأعاصير في ميامي، ووقع التأثير بالقرب من بروس لاجونا، وهي قرية صغيرة يبلغ عدد سكانها حوالي 13000 نسمة، مع وجود عدد قليل من المراكز السكانية الأخرى القريبة.

وحذرت السلطات المكسيكية من أن العاصفة قد تنتج عنها سقوط أمطار غزيرة على شبه جزيرة يوكاتان، وهي منطقة مشهورة بمنتجعاتها السياحية، بحسب المركز الوطني للأعاصير، من المحتمل أن تطلق أمطار غزيرة "سارا" ما بين 250 و500 لتر من الأمطار لكل متر مربع، مع احتمال أن تصل إلى 750 لترا في المناطق المعزولة، وقد تؤدي هذه من الأمطار إلى حدوث فيضانات وانهيارات أرضية تعرض حياة المواطنين لكارثة .

ومن المحتمل أن تمر العاصفة بالقرب من مقصد رواتان السياحي قبالة سواحل هندوراس، ويجب على سارا بعد ذلك تحويل اتجاهه إلى الشمال الغربي، مما يهدد بليز وشبه جزيرة يوكاتان.

ويتوقع خبراء الأرصاد في المركز الوطني للأعاصير بالولايات المتحدة "NHC" ، ومقره في ميامي "فلوريدا"، أن يحافظ النظام على تحركه باتجاه الغرب خلال الأيام القليلة القادمة ، وعلى المسار المتوقع، سيتحرك مركز النظام عن طريق البحر الكاريبي وينخفض مع اقترابه من ساحل أمريكا الوسطى.

وأصدرت حكومة هندوراس تحذيرا من الإعصار من بونتا كاستيا شرقا إلى الحدود مع نيكاراجوا، بينما وضعت التحذير الثاني تحت المراقبة منطقة تمتد من الحدود مع هندوراس جنوبا إلى بويرتو كابيزاس.

يشار إلى أن موسم أعاصير المحيط الأطلسي لعام 2024 هو موسم مستمر للأعاصير في نصف الكرة الأرضية الشمالي، و بدأ رسميا في أول يونيو الماضي وسيستمر حتى 30 من الشهر الجاري.