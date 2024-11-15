ads
الجمعة 15 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

نتنياهو يخطط لدخول العمق اللبناني إذا لم يقبل حزب الله وقف النار

نتنياهو
نتنياهو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" Wall Street Journal، الجمعة، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يخطط لدخول العمق اللبناني إذا لم يقبل حزب الله وقف النار.

وكانت وكالة "رويترز" نقلت عن مصدرين سياسيين قولهما إن السفيرة الأمريكية لدى لبنان سلمت مسودة مقترح هدنة إلى رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، الخميس، لوقف القتال بين جماعة حزب الله وإسرائيل، من دون الخوض في تفاصيل.

من جهتها أكدت مصادر قناتي "العربية" و"الحدث"، أن حزب الله أبلغ حليفه رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أنه "لا يزال يراهن على الميدان".

 

نتنياهو دخول العمق اللبناني حزب الله