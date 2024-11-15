أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" Wall Street Journal، الجمعة، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يخطط لدخول العمق اللبناني إذا لم يقبل حزب الله وقف النار.

وكانت وكالة "رويترز" نقلت عن مصدرين سياسيين قولهما إن السفيرة الأمريكية لدى لبنان سلمت مسودة مقترح هدنة إلى رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، الخميس، لوقف القتال بين جماعة حزب الله وإسرائيل، من دون الخوض في تفاصيل.

من جهتها أكدت مصادر قناتي "العربية" و"الحدث"، أن حزب الله أبلغ حليفه رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أنه "لا يزال يراهن على الميدان".