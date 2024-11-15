أوروبا تجبر «ميتا» على خفض سعر الاشتراك بدون إعلانات 40%

أعلنت شركة Meta عن خفض سعر الاشتراك بدون إعلانات فى أوروبا بنسبة 40%، بالإضافة إلى ذلك، وسوف تستخدم بيانات بسيطة عند عرض الإعلانات، مما يفيد أن المستخدمين الذين لا يدفعون مقابل تجربة بدون إعلانات، وسيشاهدون إعلانات قد تكون أقل صلة باهتماماتهم.

وتستجيب Meta، لمطالب الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي، على الرغم من أن الملاحظات تتعدى ما هو مطلوب في القانون، إلا أنها لا تزال على استعداد والالتزام بهذه الخطط.

ومن المحتمل أن يظل لدى مستخدمي Facebook وInstagram في الاتحاد الأوروبي خيار الاختيار بين الاشتراك للحصول على تجربة بدون إعلانات أو الاستمرار في الوصول إلى خدمات الشبكات الاجتماعية بدون رسوم.

أما بالنسبة للسعر، اعتبارا من هذا الأسبوع، سيصبح سعر الاشتراك الشهري 5.99 يورو شهريا على الويب، ويمثل انخفاضا من 9.99 يورو، أو 7.99 يورو شهريا على iOS وAndroid، ويمثل انخفاضا من 12.99 يورو.

كما ستفرض Meta رسوم تقدر بـ4 يورو شهريا على الويب و5 يورو شهريا على iOS وAndroid لكل حساب إضافي على Facebook أو Instagram.

فيسبوك وإنستجرام رغما عن إرادتهما سيتم خفض الاشتراك بدون الإعلانات في أوروبا بنسبة 40%

لن يلزم المشتركين الحاليين إلى تغيير أي شيء حيث سيتم تخفيض السعر تلقائيا، وأكدت Meta أنها ستطلب من المستخدمين في الاتحاد الأوروبي اختيار تجربة الإعلانات المفضلة لديهم على Facebook وInstagram، خاصة وأن سعر الاشتراك قد تم تخفيضه.

وأخيرا، أعلنت Meta أنه استجابة لملاحظات الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي، ومن أجل الاستمرار في تقديم خدماتها مجانا لأكبر عدد ممكن من المستخدمين في المنطقة، ستطلق اختيار إضافي لمواطني الاتحاد الأوروبي.

وخلال الأسابيع القادمة، سيتمكن مواطنو الاتحاد الأوروبي الذين يختارون استخدام Facebook وInstagram مجانا مع الإعلانات من اختيار رؤية "إعلانات أقل تخصيصا"، وهذا يعني أن Meta ستستخدم عدد أقل من بياناتك عند تحديد الإعلانات التي ستعرض عليك.