تعرف على الخضار الأكثر غنى بالعناصر الغذائية في العالم

الجمعة 15/نوفمبر/2024 - 10:00 ص

كشفت دراسة طبية حديثة أن بعض الخضراوات تتفوق على غيرها من حيث الفيتامينات والمعادن الأساسية مما يجعلها الخيار الأفضل لتعزيز الصحة وفقا لما نشرته مجلة “نيويورك بوست”.

وصنفت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) في الولايات المتحدة الأمريكية جرجير الماء (Watercress) باعتباره أكثر الخضراوات صحة في العالم حيث حصل على أعلى 100 نقطة في تصنيف الكثافة الغذائية ويأتي الملفوف الصيني في المرتبة الثانية بـ 91.99 نقطة يليه السلق بـ89.27 نقطة والبنجر (أو الشمندر) بـ87.08 نقطة والسبانخ بـ86.43 نقطة.

وقد تبين أن جرجير الماء تم تصنيفه على أنها أطعمة غنية بالفيتامينات والمعادن ويحتوي على 17 عنصرا غذائيا بما في ذلك البوتاسيوم والألياف والبروتين والكالسيوم والحديد والثيامين والريبوفلافين والنياسين وحمض الفوليك والزنك وفيتامينات A، وB6، وB12، وC، وD، وE وK مما يجعل هذا النوع من الخضار مفيدا للصحة في العديد من الجوانب.

كما تتصدر الخضراوات الورقية مثل السلق وأوراق الشمندر والسبانخ والخس قائمة الخضروات الأكثر كثافة غذائية، حيث تتمتع هذه الأنواع بتركيز عال من الفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الجسم ما يجعلها من الخيارات المثالية لدعم المناعة والصحة العامة.

وبحسب أخصائية التغذية إيلانا مولشتاين فإن المستهلكين يمكنهم الحصول على أكثر من 50% من القيمة اليومية اللازمة من الفيتامينات C وA وK في ثلاثة أكواب من جرجير الماء.

ويحتوي جرجير الماء على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والتي يمكن أن تساعد على تقليل الالتهاب والإجهاد التأكسدي وهما مساهمان رئيسيان في أمراض القلب كما انها تحتوي أيضا على مركبات مثل بيتا كاروتين ولوتين وزياكسانثين والتي تدعم صحة القلب وتحسن وظيفة الأوعية الدموية، بالإضافة إلى أن جرجير الماء يرتبط بشكل وثيق بانخفاض خطر الإصابة بالأمراض المزمنة ويمكن أن يقلل أيضا من خطر الإصابة بالسرطان و دعم صحة الهرمونات من خلال مستوياته العالية من فيتامينات B والكالسيوم والمغنيسيوم وإزالة السموم وصحة الكبد كما يدعم صحة الجلد ما يساعد في الحفاظ على تماسك الجلد ويمكن أن يقلل من ظهور الخطوط الدقيقة.