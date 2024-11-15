زلزال يضرب غرب إيران بقوة 4 درجات

أفادت وسائل إعلام إيرانية بتسجل زلزال بقوة 4.1 درجات هز محافظة كهكيلوية وبوير أحمد، غربي إيران.

وضرب زلزال بقوة 6.5 درجة على مقياس ريختر يضرب إقليم بابوا في إندونيسيا.

وفي وقت سابق، ضرب زلزال بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر، الأحد، منطقة شرق كوبا، مما أدى إلى اهتزاز مبان في مدينة سانتياجو دي كوبا، ثاني أكبر مدن البلاد، والمناطق الريفية المحيطة بها.

وكان مركز الزلزال في إقليم غرانما قرب بلدية بارتولومي ماسو.

وقع زلزال على بعد 14 كيلومترًا من كاشمرفي محافظة خراسان شمال شرقي إيران، وعلى عمق عشرة كيلومترات.

ووفق مركز رصد الزلازل التابع لمعهد الجيوفيزياء بجامعة طهران، فإن قوة الزلزال بلغت 4.3 درجات على مقياس ريختر.