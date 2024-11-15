ads
الجمعة 15 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

إعلام إسرائيلي: دوي صفارات الإنذار في الكريوت وحيفا وعكا

صفارات الإنذار
صفارات الإنذار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نقلت فضائية القاهرة الإخبارية عن وسائل إعلام إسرائيلية، أن هناك صفارات الإنذار في الكريوت وحيفا وعكا ومحيطهما، اليوم الجمعة.
 كما أعلن جيش الاحتلال، عن اعتراض صاروخين في سماء خليج حيفا انطلقا من لبنان.

إسرائيلي الكريوت القاهرة الاخبارية صفارات الإنذار وسائل إعلام