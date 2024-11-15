إعلام إسرائيلي: دوي صفارات الإنذار في الكريوت وحيفا وعكا

نقلت فضائية القاهرة الإخبارية عن وسائل إعلام إسرائيلية، أن هناك صفارات الإنذار في الكريوت وحيفا وعكا ومحيطهما، اليوم الجمعة.

كما أعلن جيش الاحتلال، عن اعتراض صاروخين في سماء خليج حيفا انطلقا من لبنان.