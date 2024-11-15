حبس حلاق طعن مساعده في مشاجرة بـ6 أكتوبر

تباشر جهات التحقيق بالجيزة، إجراء تحقيقاتها حول إصابة حلاق إثر مشاجرة مع صاحب محل الحلاقة في مدينة 6 أكتوبر، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعدما استعلمت عن صحة المصاب إذ تبين أنه مصاب بطعنة بالرقبة بسلاح أبيض للاستماع إلى إفادته عن الحادث، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

البداية بإخطار تلقته الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من إدارة شرطة النجدة، باستقبال أحد المستشفيات لـ "خالد. ع" 20 سنة –حلاق مصاب بجرح نافذ في الرقبة.

على الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وتبين من خلال الفحص أن شخصا يدعى "زكريا. ع" حلاق صاحب المحل الذى يعمل فيه المصاب، بعد أن نشبت مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها المتهم بطعن المجني عليه بسلاح أبيض “مقص الحلاقة”، وقام بتوصيله إلى المستشفى وسلم نفسه للمباحث، وبمواجهته أيد ما جاء سالفا.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.