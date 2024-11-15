أسعار الدولار اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2024

الجمعة 15/نوفمبر/2024 - 09:08 ص

استقر سعر الدولار اليوم الجمعة، في مصر مسجلا 49.32 جنيه للشراء و49.42 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري، وجاء سعر الدولار اليوم على النحو التالي:

وبلغ أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 49.22 جنيه للشراء و49.32 جنيه للبيع في ميد بنك قم 49.24 جنيه للشراء و49.34 جنيه للبيع في بنوك "التنمية الصناعية، أبوظبي التجاري، الأهلي المصري، التعمير والإسكان".

كما سجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 49.26 جنيه للشراء و 49.36 جنيه للبيع في البنك المصري الخليجي ثم 49.27 جنيه للشراء و49.37 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول.

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 49.28 جنيه للشراء و 49.38 جنيه للبيع في بنوك " نكست، المصري لتنمية الصادرات"، قم 49.3 جنيه للشراء و 49.4 جنيه للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، مصر، المصرف المتحد، القاهرة، المصرف العربي الدولي، التجاري الدولي CIB QNB، البركة، العربي الإفريقي الدولي، فيصل الإسلامي".

كما وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 49.32 جنيه للشراء و 49.42 جنيه للبيع في بنوك "الإسكندرية وHSBC".