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الجمعة 15 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

النيابة تصرح بدفن سيدة صدمها قطار بالبدرشين

ارشيفية
ارشيفية
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أمرت جهات التحقيق بالجيزة، بالتصريح بدفن جثة سيدة لقيت مصرعها إثر اصطدامها بقطار بالبدرشين، وذلك عقب مناظرة جثمانها والاطلاع على تقرير مفتش الصحة حول وفاتها، كما طلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

تلقى الرائد أحمد يحيى رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها اصطدام قطار بسيدة بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين اصطدام قطار بـ"سلمي م م ا"، مما تسبب في مصرعها جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

حادث قطار البدرشين حادث قطار البدرشين