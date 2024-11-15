عرض فيلم "سبتمبر تقول" ضمن مسابقة أسبوع النقاد بمهرجان القاهرة

يعرض اليوم الجمعة، فيلم "سبتمبر تقول"، ضمن مسابقة أسبوع النقاد، والتي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم "سبتمبر تقول" روائي تدور أحداثه حول يوليو وسبتمبر أختان مقربتان، ولكنهما ذوات شخصيات مختلفة؛ فسبتمبر حذرة مع الآخرين، بينما يوليو منفتحة وفضولية. تثير هذه الاختلافات قلق والدتهما شيلا، التي لا تعرف كيف تتعامل معهما. تتصاعد الأمور ويزداد التوتر بين الثلاثة عندما يلجأن إلى منزل قديم للعطلات في أيرلندا.

ينطلق عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 100 دقيقة، في تمام الساعة الثالثة عصرا، على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، وهو من إخراج آرياني لابيد وإنتاج مشترك بين إيرلندا، المملكة المتحدة، ألمانيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".