استدرجه في أرض فضاء.. تحقيق عاجل في اتهام بائع خضار بهتك عرض طفل في 6 أكتوبر

أمرت جهات التحقيق بالجيزة، بفتح تحقيق عاجل حول اتهام بائع خضار بهتك عرض طفل بقطعة أرض فضاء بمدينة 6 أكتوبر، وأمرت بعرض الطفل على الطب الشرعي وإعداد تقرير مفصل بما وقع له من اعتداء، كما أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

تلقى المقدم كريم سمير رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من عامل برفقته نجله 11 سنة، يتهم بائع خضار باستدراج نجله والتعدي عليه جنسيا وهتك عرضه بالقوة بقطعة أرض فضاء تحت تهديد السلاح الأبيض والتعدي عليه بالضرب بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.