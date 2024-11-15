اليوم.. عرض الوثائقي "داهومي" بمهرجان القاهرة السينمائي

يعرض اليوم الجمعة، فيلم "داهومي"، ضمن القسم الرسمي خارج المسابقة، والتي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم "داهومي" وثائقي تدور أحداثه مع نهاية القرن التاسع عشر، نهبت الاستعمارية الفرنسية آلاف القطع الأثرية من أفريقيا. في نوفمبر 2021، كانت ستة وعشرون من الكنوز الملكية لمملكة داهومي على وشك مغادرة باريس للعودة إلى وطنها الأصلي، جمهورية بنين الحالية. إنها نظرة جديدة من الحاضر إلى الماضي.

ينطلق عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 68 دقيقة، في تمام الساعة الرابعة عصرا، بسينما الزمالك 1، وهو من إخراج ماتي ديوب، وإنتاج فرنسا والسنغال وبنين.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي



وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".