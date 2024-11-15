اليوم.. عرض عالمي أول لفيلم "برج القوة" بمهرجان القاهرة

يشهد اليوم الجمعة، العرض العالمي الأول لفيلم "برج القوة"، ضمن القسم الرسمي خارج المسابقة، والتي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

"برج القوة" روائي تدور أحداثه خلال الحرب العالمية الثانية في يوغوسلافيا، حيث يفر طفل مسيحي من الفاشيين الذين قتلوا والديه ويجد ملاذاً في منزل نور دوكا، المسلم الألباني، ويواجه نور معضلة أخلاقية: هل يسلم الطفل لحماية عائلته أم يخاطر بكل شيء لإنقاذ هذا الغريب الصغير؟

ينطلق عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 97 دقيقة، في تمام الساعة السادسة مساءً، بمسرح الهناجر في دار الأوبرا المصرية، وهو إنتاج مشترك بين مونتينيغرو، وصربيا، وألمانيا، وكرواتيا، من إخراج نيكولا فيكتشافيك.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".